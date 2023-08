Luciano Spalletti è il nuovo ct della Nazionale

L’ingaggio del tecnico toscano rappresenta in verità un tentativo di prova di forza di una balbettante federcalcio, eternamente in balia delle onde e che ha deciso di andare oltre, anzi di non attendere oltre e di mettere sotto contratto l’ex allenatore del Napoli. Accordo fino al 2026, fino ai Mondiali tra Usa, Canada e Messico. Il compito di Spalletti sarà portare l’Italia a Euro 2024 (dove è detentrice del titolo) e soprattutto ai Mondiali, dove si manca da due edizioni. Se riuscisse anche a creare condivisione e bellezza intorno all’Italia, come ha saputo fare Mancini nel primo biennio del suo mandato, sarebbe grasso che cola.

Si è dunque all’epilogo (si spera) di una vicenda decisamente grottesca, dove si contano soprattutto i vinti: da Mancini (che rischia una vertenza civile dalla Figc) all’incerto Gravina allo stesso Spalletti che ha un po’ contraddetto se stesso passando in poche settimane dalla necessità di fermarsi per stress alla panchina azzurra. Che obiettivamente resta un traguardo da cogliere al volo.

Una vicenda dove una buona parte dei media e dei poteri forti del calcio italiano hanno spinto affinché un presidente non facesse rispettare le regole di un contratto sancito tra le parti. C’è però l’aspetto meritocratico che fa ben sperare: arriva sulla panchina della nazionale un tecnico di grande valore, nettamente il migliore su piazza, a poche settimane dalla sua più grande impresa sportiva, lo scudetto vinto con il Napoli.