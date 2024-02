Lukaku: “Stop al genocidio in Congo”

Rotterdam – Lukaku ripete il gesto dei giocatori della Repubblica Democratica del Congo per chiedere “Stop al genocidio in Congo”

Ieri sera durante l’andata dei play off di Europa League a Rotterdam, la Roma è riuscita a pareggiare 1-1 contro il Feyenoord grazie a Romelu Lukaku. Ma il gol al 67esimo minuto dell’attaccante giallorosso non è stato l’unico gesto prezioso offerto al pubblico presente allo stadio “De Kuip”.

Lukaku, dopo aver esultato per il suo sesto gol in questa Europa League, per celebrare la sua rete ha ripetuto il gesto fatto dai giocatori della Repubblica Democratica del Congo durante l’ultima Coppa D’Africa. Una mano a forma di pistola puntata alla tempia e un’altra che copre la bocca: una forma di denuncia per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in Congo, dove è in corso una guerra civile per via degli scontri, sempre più violenti, tra le forze armate governative e le milizie ribelli M23.

Una sensibilizzazione che è passata dal campo ai social. L’attaccante giallorosso ha infatti poi postato la foto, che lo ritrae mentre ripete il gesto, sul suo profilo Instagram. Lo stesso è stato fatto dal profilo ufficiale della Roma, per ripetere ancora una volta: “Free Congo, stop Genocide”.

Di Claudia Burgio