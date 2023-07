Magic Johnson e Michael Jordan cantano “Nel blu dipinto di blu”

Magic Johnson, Michael Jordan e Domenico Modugno che si incrociano per una sera a Capri. Due delle leggende più luminose nella storia della pallacanestro mondiale si sono infatti incontrati sull’isola e dopo una cena al ristorante “Da Paolino” definita “incredibile” da Magic sul suo profilo Twitter hanno pure intonato, assieme a un posteggiatore caprese, “Nel Blu Dipinto di Blu”, il celebre brano dell’indimenticato cantante pugliese.

Un frame di grandezza a Capri, dove Magic viene ogni anno in vacanza con la moglie e gli amici, mentre il numero 23 dei Chicago Bulls è in giro per le isole italiane (è stato anche in Sicilia) con il suo yacht personale da decine di milioni di dollari.

di Nicola Sellitti