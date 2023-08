Malaga, tifosi acclamano un nuovo (finto) acquisto

Il Malaga non ha speso soldi in questa sessione di calciomercato. I tifosi con molta ironia sono andati all’aeroporto ad “accogliere” un nuovo (finto) acquisto della loro squadra

Il Malaga non ha speso soldi in questa sessione di calciomercato. I tifosi con molta ironia sono andati all’aeroporto ad “accogliere” un nuovo (finto) acquisto della loro squadra

Il Malaga – squadra retrocessa e che si trova ora nella terza serie spagnola – non ha speso soldi in questa sessione di calciomercato. I tifosi, infuriati poiché la proprietà sembra non impegnarsi per fare un mercato all’altezza, con molta ironia sono andati all’aeroporto ad “accogliere” un nuovo (finto) acquisto della loro squadra del cuore.

Il protagonista dello scherzo è stato un turista asiatico che – lo si capisce molto bene dall’espressione del volto – stupito, all’improvviso, si è visto arrivare un finto bodyguard e tifosi del Malaga con bandiere e striscioni mentre facevano cori e lo celebravano come fosse un nuovo acquisto del club. Non contenti, i tifosi si sono poi fatti fare autografi e foto con il proprio “beniamino” che, acclamato a gran voce, è stato allo scherzo.