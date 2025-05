Maradona, processo tutto da rifare per colpa di un documentario (e di una giudice)

Pare un disegno griffato dal destino, in questo caso beffardo, che ogni tappa della vita di Diego Armando Maradona faccia parte di una sceneggiatura. Tra parti memorabili e altre decisamente cancellabili. È così anche a quasi cinque anni di distanza dalla morte del Diez. I giudici del Tribunale di San Isidro di Buenos Aires hanno deciso l’annullamento del processo per il decesso del campione.

Si ripartirà da zero, nuovo tribunale e nuova data. Dopo due mesi di aula e la deposizione di 44 testimoni in 21 udienze. Con sette persone, l’equipe medica che ha preso in cura Maradona dopo un intervento chirurgico alla testa, a rischio carcere per negligenza e imperizia. Tutto a seguito dello scandalo sulla realizzazione di un documentario non autorizzato, che coinvolge uno dei tre membri dello stesso tribunale.

Qualche giorno fa infatti uno dei tre giudici, Julieta Makintach, aveva abbandonato il collegio incaricato di emettere la sentenza sul caso. Gli avvocati della famiglia del Pibe l’hanno denunciata. Ora è sospettata di essersi accordata, ovviamente di nascosto, con una casa di produzione. Per la realizzazione di un documentario sul processo per il decesso di Diego. La magistrata era stata sorpresa a fare riprese all’esterno dell’aula di tribunale dove era in corso il processo.

Il documentario aveva già un titolo (“La Giustizia Divina”), e alcuni video sulla produzione in corso erano già online. Sei puntate da 30 minuti cadauna, pronte a essere tradotte in varie lingue ed immesse nel mercato audiovisivo mondiale. C’è anche il trailer e in rete c’è anche una parte del primo capitolo. In cui si racconterebbe del quartiere e dell’ambiente in cui Maradona ha vissuto le sue ultime ore di vita. E anche le fasi iniziali del processo. Così, si annulla tutto, nella disperazione dei familiari di Diego, in particolare dei figli, che chiedevano giustizia per la fine del loro infinito e controverso papà. La prima figlia di Maradona, Dalma, via Instagram ha scritto che non si deve distogliere l’attenzione dal processo. Se ne riparlerà, a quanto pare, a dicembre o gennaio.

Di Nicola Sellitti