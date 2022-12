Messi vs Mbappé, la finale più attesa

L’exploit a base di qualità, consapevolezza e coraggio dei calciatori marocchini emerge ancora di più perché avvenuta in un contesto piuttosto ipocrita, dove continuano a morire lavoratori migranti in circostanze quantomeno misteriose – un filippino è deceduto nel training resort dell’Arabia Saudita – e gli uomini al comando replicano alla stampa che la morte fa parte della vita, un evento naturale che non andrebbe neppure commentato. Di fronte all’ipocrisia di diverse federazioni che sulla tutela dei diritti omosessuali sembravano compatte contro Fifa e organizzatori per poi rifugiarsi in un più comodo silenzio, il Marocco è stato pura energia, adrenalina. Una specie di rigenerante per chi ama ancora il calcio. Resta l’amaro in bocca per gli scontri notturni avvenuti a Montpellier, dove è morto un tifoso, un 14enne (si cerca ancora il colpevole) oppure a Nizza, dove un gruppo di violenti incappucciati ha inseguito i tifosi dei Leoni dell’Atlante al grido “fuori gli arabi”. Scontri anche a Parigi, sui Campi Elisi e anche a Lione. Erano attesi. Si sapeva, purtroppo, che non era una partita come le altre.

di Nicola Sellitti