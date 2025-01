Milan, il “ballo” di Conceição dopo la vittoria della Supercoppa italiana – IL VIDEO

Un “ballo” (più o meno) già memorabile: è quello dell’allenatore Sérgio Conceição che ieri, dopo che con il “suo” Milan ha vinto la Supercoppa italiana battendo in finale l’Inter (2-3 in rimonta), si è scatenato negli spogliatoi. Sigaro in bocca e “ballo” (sulle note della canzone “Danza Kuduro”) per il portoghese arrivato al Milan il 30 dicembre dopo l’esonero di Paulo Fonseca.

2 partite da allenatore dei rossoneri, 2 vittorie (contro Juventus e Inter, entrambe in Supercoppa) e un trofeo già “portato a casa”. Un inizio perfetto per Conceição.

di Filippo Messina

Credits video: acmilan / seriea / 433