Mondiali nuoto: Paltrinieri è argento, bronzo per Acerenza

Non è importante cadere, ma come ci si rialza dalla sconfitta . Senza scuse o appigli. Per Paltrinieri la batosta è stata forte e probabilmente brucia ancora: il quinto posto nella 10 km di due giorni fa ai Mondiali nipponici è costato il mancato pass per le Olimpiadi di Parigi del prossimo anno. Per ottenerlo c’è da faticare ai Mondiali di Doha, a febbraio 2024.

Durissima da mandar giù per Greg, campione in caric a (oro a Budapest nel 2022) e che da qualche anno è signore delle piscine e del mare, uno di quelli che cerca la motivazione ovunque, che è quasi ossessionato dalla competizione, che si è dato alla nuotata in acque libere per scovare nuovi avversari, allargare i confini dopo aver vinto una decina di medaglie ai Mondiali, qualche oro olimpico e altro materiale per la collezione extra lusso.

Passano gli anni, il corpo accumula tossine, gli avversari salgono di tono e Paltrinieri, nelle difficoltà, non molla. Due anni fa ai Giochi olimpici di Tokyo è arrivato alle gare come ora ai Mondiali giapponesi: praticamente senza condizione fisica, tra allenamenti spezzettati nelle settimane per diversi contrattempi fisici. Senza fiato, in mare si paga, più che in piscina. A Tokyo era stata la mononucleosi a limitarlo, a sfilargli via gli amati 1500 stile libero.