Mbappé accusato di stupro e violenza sessuale in Svezia

“Stupro e violenza sessuale”: queste le accuse per Kylian Mbappé che sarebbe indagato in Svezia per reati commessi lo scorso giovedì sera nel centro di Stoccolma, mentre la nazionale francese era impegnata altrove in una partita per la Nations League. Lo riferisce il quotidiano Expressen.



Già un altro giornale svedese, Aftonbladet, aveva diffuso la notizia di una denuncia da parte di una donna che dichiarava di essere stata violentata nell’hotel in cui risiedeva il centravanti del Real Madrid, ex PSG. “Questa notizia non è buona per la nostra nazionale”, ha commentato il ct francese, Didier Deschamps.

Questa mattina la procuratrice di Stoccolma ha confermato l’esistenza di un’inchiesta per stupro ma senza citare il nome del giocatore. La polizia ha già raccolto tutte le testimonianze nell’hotel in cui risiedeva Mbappé e ogni possibile materiale utile all’inchiesta.

La risposta del team di Mbappé: “Una nuova voce diffamatoria sta iniziando a diffondersi sul web dai media svedesi. Queste accuse sono completamente false e irresponsabili e la loro propagazione è inaccettabile. Per porre fine a questa distruzione metodica dell’immagine, saranno intraprese tutte le azioni legali necessarie per ristabilire la verità e perseguire qualsiasi persona o media coinvolto nelle molestie morali e nel trattamento diffamatorio che Kylian Mbappé sta subendo ripetutamente”.

di Raffaela Mercurio