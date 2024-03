Nba, LeBron James supera i 40mila punti in carriera

LeBron James raggiunge e supera i 40mila – 40mila! – punti in carriera Nba. Lo storico canestro arriva nella partita in cui i “suoi” Los Angeles Lakers affrontano i Denver Nuggets

Signore e signori, il momento esatto in cui “sua maestà” LeBron James raggiunge e supera i 40mila – 40mila! – punti in carriera Nba. Lo storico canestro arriva nella partita in cui i “suoi” Los Angeles Lakers affrontano i Denver Nuggets.

Grande festa e standing ovation per “The king” – che quest’anno compirà 40 anni – primo giocatore a riuscire in quest’impresa.

di Filippo Messina