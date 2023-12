Dominik Paris trionfa in Val Gardena, valida per la Coppa del mondo di sci. L’Italia sale così a quota 193 successi

Dominik Paris trionfa in Val Gardena, valida per la Coppa del mondo di sci. Per l’azzurro è il trionfo numero 22 in carriera, che gli consente di consolidare la terza posizione nella classifica dei vincitori all-time maschili in Coppa del mondo. Al primo posto troviamo il leggendario Aberto Tomba, con 50 successi (35 in slalom e 15 in gigante), seguito da Gustavo Thoeni con 24 trionfi (11 in gigante, 9 in slalom e 4 in combinata). L’Italia sale così a quota 193 successi.