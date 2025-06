Ranieri rifiuta la proposta della Figc, non sarà il nuovo allenatore della Nazionale

Claudio Ranieri ha detto “No” alla Nazionale. Dopo giorni di dialoghi e intense trattative che si sono aggiunti a proteste, detti/non detti e riflessioni varie, Ranieri ha deciso di rifiutare la proposta della Figc. Quindi non sarà lui il nuovo allenatore della Nazionale.

Caos totale. Sono giorni caotici quelli della Nazionale italiana di calcio. Dopo la clamorosa sconfitta per 3-0 contro la Norvegia nella prima partita di qualificazioni per i Mondiali 2026. E il “tempismo” della Federazione con l’esonero di Luciano Spalletti il giorno prima della partita Italia-Moldova (con Spalletti a guidare la squadra in panchina in quel match…).

Una scelta, quella di Ranieri, che per quanto a molti possa dispiacere, rimane comprensibile. Visto il “caso” che si era creato e il doppio ruolo (?) con la Roma.

Il doppio incarico – l’ipotesi principale su cui la Federazione italiana stava lavorando con la Roma pur di avere Claudio Ranieri come nuovo Ct – non ha evidentemente convinto fino in fondo il tecnico romano. Che ha scelto di avere per la prossima stagione un unico incarico: con la società giallorossa.

Ranieri ha infatti deciso quindi di mantenere la parola data alla famiglia Friedkin (della Roma). E di non assumere un doppio incarico, fra Roma e Nazionale.

“Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto e ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale” ha detto Ranieri all’Ansa.

“I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale. Ma la decisione è solo mia” ha aggiunto Claudio Ranieri.

Ora Gabriele Gravina, il presidente della Figc, proverà il tutto per tutto con Stefano Pioli, l’altro (possibile) candidato. Alla guida di una Nazionale che al momento si trova senza un condottiero. E senza una rotta da seguire.

di Filippo Messina