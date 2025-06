Spalletti e la fuga dalla nave che affonda

Quanto è facile fuggire dal carro dei perdenti. C’è una sola cosa più semplice: balzare su quello dei vincitori. Detto questo, il modo in cui i topi stanno abbandonando il vascello-Spalletti ha del vergognoso

Detto questo, il modo in cui i topi stanno abbandonando il vascello-Spalletti ha del vergognoso. Qui non si tratta di difendere in modo acritico il commissario tecnico, le cui responsabilità sono evidentissime da oltre un anno.

Si tratta di chiedere ai vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio e agli improponibili giocatori andati in campo spesso e volentieri in questi 12 mesi di assumersi le loro di responsabilità.

Altrimenti è troppo facile, è solo un gioco al massaggio per salvarsi le terga e mettersi comodi per ballare su ciò che resterà di quella che fu una grande Nazionale.

Che è diventata piccola anche per colpe di Luciano Spalletti ma non solo a causa sua.

L’atteggiamento del presidente federale Gravina, che non ha trovato il tempo di incontrare il suo allenatore dopo lo sfascio norvegese o quello inqualificabile di tanti che vestono (casualmente) l’azzurro e si allontanano fischiettando dal luogo del delitto non possono passare inosservati. Meglio, impuniti.

Luciano Spalletti dovrebbe fare solo una cosa, per se stesso, per dignità e per inchiodare tutti alle loro responsabilità: dimettersi.

Chiuderla lì, senza aspettare l’ordalia con la Moldova (ci rendiamo conto?!), costringendo ciascuno a fare il suo senza parafulmini.

di Fulvio Giuliani