Roberto Baggio sbarca su Instagram… in Panda

Quando si dice un debutto col botto. Oltre 3 milioni di visualizzazioni in due giorni, e il numero è destinato a crescere ancora parecchio. Di cosa stiamo parlando? Del primo video pubblicato su Instagram da Roberto Baggio. O meglio, dalla figlia che ha aperto l’account social del Divin Codino. Un filmato in cui si vede papà Baggio a bordo di una vecchia Panda. La ragazza gli chiede di mandare un messaggio ai tifosi, e lui, alla fine, spontaneo come chi appunto con i social non ha mai avuto a che fare, le dice: «Ciccia adesso basta però».

Insomma proprio l’esatto contrario di chi fa di tutto per apparire. E forse anche per questo, il video ha avuto così successo. Oltre al fatto che Baggio rimane nel cuore di tutti gli appassionati di calcio e non solo.

di Annalisa Grandi