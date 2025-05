Roland Garros, Musetti batte Galán e vola al terzo turno!

Game-Set-Match! Lorenzo Musetti vince in 3 set contro Daniel Elahi Galán – con il risultato di 6-4, 6-0 e 6-4 – e vola al terzo turno del Roland Garros

Game-Set-Match! L’azzurro Lorenzo Musetti (n. 7 al mondo) vince in 3 set contro il colombiano Daniel Elahi Galán (n. 122 al mondo) – con il risultato di 6-4, 6-0 e 6-4 – e vola al terzo turno del Roland Garros!

Il match è durato in totale circa 2 ore. Nonostante la pioggia abbia costretto a uno stop nel finale del terzo set. Quando Lorenzo Musetti si trovava sul punteggio di 5-3.

Una partita praticamente dominata dall’azzurro che ha mostrato solo qualche – “normale” – imperfezione nel corso del primo e del terzo set. Set nei quali Galán è riuscito ad avere la meglio in alcune occasioni. Nonostante ciò, set comunque vinti dall’azzurro.

L’esordio vincente contro Hanfmann

Al primo turno del Roland Garros 2025 Lorenzo Musetti ha superato il tedesco Yannick Hanfmann in 3 set con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0. L’incontro, disputato sul campo centrale Philippe-Chatrier, è durato poco più di 2 ore. Un incontro cominciato con molte difficoltà per Lorenzo Musetti, come si nota già dal punteggio: 7-5. Poi però l’azzurro ha preso il largo e ha vinto il secondo set 6-2. L’ultimo set – 6-0 – è stato “senza storia”. Dominato dall’inizio alla fine dal n. 7 al mondo.

Musetti mai oltre gli ottavi del Roland Garros

Lorenzo Musetti – lo ricordiamo – non è mai andato oltre gli ottavi di finale del Roland Garros. Nel 2021 si è dovuto ritirare – nel corso del quinto set contro Novak Djokovic. Dopo essere stato avanti di 2 set (con il risultato di 7-6, 7-6, 1-6, 0-6, 0-4).

Nel 2023 invece è stato Carlos Alcaraz a battere l’azzurro con un netto 3-0 (con il risultato di 6-3, 6-2, 6-2).

di Mario Catania