Roma, De Rossi e l’appello per il tifoso malato: “Vogliamo contattarlo”

È l’appello lanciato dall’allenatore della Roma Daniele De Rossi a un giovane tifoso di cui non si sa nulla se non il nome

“Edoardo contattaci, ti stiamo cercando”. È l’appello lanciato dall’allenatore della Roma Daniele De Rossi a un giovane di cui non si sa nulla se non il nome, che nei giorni scorsi aveva chiamato una radio per raccontare di avere una malattia in fase terminale. Una malattia che gli rende vivere insopportabile, tanto da aver pianificato l’eutanasia in Svizzera. «Mi han mandato delle date. Poi gli svizzeri sono strani, è come se stessi organizzando una gita a una spa… E una delle date era il 22 maggio» spiega Edoardo, così dice di chiamarsi, ai microfoni radiofonici.

Il 22 maggio è la data dalla finale di Europa League, e il giovane, come ultimo desiderio, si rivolge alla sua squadra del cuore, la Roma appunto. «Se c’è una cosa che vorrei, anche se è l’ultima… È sta ca**o di coppa» dice Edoardo. Un ultimo desiderio, il suo ultimo. Una storia diventata subito virale, tanto che i dirigenti romanisti ora stanno cercando di rintracciarlo. Per ora senza successo.

di Annalisa Grandi