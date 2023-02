Se il coming out è del calciatore

Il primo coming out ai massimi livelli calcistici in Italia, il coraggio di Jakub Jankto

Ci sono poche realtà sportive in cui l’omosessualità è ancora un tabù, e il calcio è una di queste. Almeno, lo era, perché il muro inizia a sgretolarsi anche nelle serie maggiori. «Sono gay e non voglio più nascondermi», questo il contenuto del messaggio postato sui social da Jakub Jankto, centrocampista ceco ex Udinese e Sampdoria. Un messaggio che, al di là del fatto che il giocatore sia più o meno noto, ha una grande importanza perché si tratta del primo coming out ai massimi livelli calcistici in Italia.

Questo significa molto, significa che davvero qualcosa sta cambiando. Anche se lentamente, in uno sport che nell’immaginario collettivo rimane legato a uno stereotipo di virilità che non contempla altre scelte. O meglio, le ha sempre contemplate, ma senza che si potesse dire pubblicamente.

Ora finalmente anche questo falso mito è destinato ad essere archiviato.

Di Annalisa Grandi