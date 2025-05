Serie A, la sfida scudetto si gioca venerdì

Il Consiglio della Lega Serie A, riunito a Milano, ha definito la programmazione dell’ultima giornata di campionato. Le due partite che decideranno il titolo, Como-Inter e Napoli-Cagliari, si disputeranno in contemporanea venerdì 23 maggio alle ore 20:45 con diretta su DAZN.

La scelta consente all’Inter, in corsa anche per la Champions League, di avere più tempo per preparare la finale contro il Paris Saint Germain, in programma venerdì 31 maggio alle 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Per quanto riguarda gli altri match, sabato 24 maggio si giocheranno due partite prive di implicazioni di classifica e quindi non soggette alla contemporaneità:

Bologna-Genoa , ore 18 (DAZN)

, ore 18 (DAZN) Milan-Monza, ore 20:45 (DAZN)

Il resto del programma si chiuderà domenica 25 maggio alle 20:45:

Atalanta-Parma (DAZN)

(DAZN) Empoli-Verona (DAZN/Sky)

(DAZN/Sky) Lazio-Lecce (DAZN/Sky)

(DAZN/Sky) Torino-Roma (DAZN)

(DAZN) Udinese-Fiorentina (DAZN)

(DAZN) Venezia-Juventus (DAZN/Sky)

La penultima giornata di Serie A ha regalato emozioni a non finire, tra sorpassi virtuali, ribaltoni sfiorati e una classifica che è rimasta in bilico fino al fischio finale. Il Napoli, pur fermato sul pareggio a Parma, resta padrone del proprio destino nella corsa scudetto. Il punto conquistato al Tardini (0-0) ha comunque permesso agli uomini di Conte di mantenere la vetta, grazie al contemporaneo pareggio dell’Inter contro la Lazio a San Siro. Un 2-2 intenso, che ha visto i nerazzurri condurre per lunghi tratti e vedendosi raggiunta due volte. A 90 minuti dalla fine, dunque, tutto è ancora aperto, ma gli azzurri hanno il vantaggio del fattore campo e della classifica.

Con 79 punti, il Napoli affronterà, il prossimo weekend, al “Maradona” un Cagliari già salvo e senza particolari pressioni, mentre l’Inter, a una lunghezza di distanza (78), sarà di scena a Como, squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato ma che potrebbe comunque voler chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico