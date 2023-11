Sinner pop

Forse è proprio questa la chiave, il suo essere perennemente e naturalmente antidivo. Dopo i festeggiamenti per il successo in Coppa Davis, si è presentato davanti alla stampa mangiando una mela. Non spumante, niente birra, nessun filmato di celebrazioni: una mela. Ed è stato altrettanto semplice, diretto, senza giri di parole, quando ha spiegato che l’Italtennis che ha vinto la Coppa non si sarebbe recato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 21 dicembre, nonostante l’invito ufficiale del Colle, perché alcuni di loro saranno al sole, alle Maldive, prima del via alla nuova stagione, in Australia. Mattarella, il capo dello stato, ha fatto sapere che li aspetta in futuro, lui ha detto che vanno in vacanza. Ma sono gli italiani che aspettano Jannik, che lo coccolano, che ne parlano in continuazione. E gli sponsor si mettono in fila, sponsor con fatturati a svariati zeri, automobili, istituti di credito, telefonia.

Ci sono stati campioni con un curriculum zeppo di trionfi che non hanno avuto un briciolo dell’appeal mediatico di Sinner. Per restare a questi giorni, Pecco Bagnaia ha vinto il secondo titolo in fila nella MotoGp, su Ducati. Se ne parla poco. In passato, Stefania Belmondo ma anche Manuela Di Centa hanno dominato lo sci di fondo, ci sono stati i fenomeni del volley come Andrea Giani o Lorenzo Bernardi. Gregorio Paltrinieri è da oltre dieci anni il riferimento del nuoto italiano. Ma anche Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs sono meno pop di Sinner, eppure hanno centrato l’oro olimpico a Tokyo, nel frame più alto forse di sempre dello sport italiano.