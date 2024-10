Sinner batte Shelton e vola ai quarti di finale a Shanghai

Jannik Sinner ha battuto l’americano Ben Shelton in due set, staccando il pass per i quarti di finale del Masters1000 di Shangai

Jannik Sinner ha battuto l’americano Ben Shelton in due set, staccando il pass per i quarti di finale del Masters1000 di Shangai

Jannik Sinner ha battuto l’americano Ben Shelton in due set, staccando il pass per i quarti di finale del Masters1000 di Shangai

Jannik Sinner ha battuto l’americano Ben Shelton in due set, staccando il pass per i quarti di finale del Masters1000 di Shangai

Un altro match vinto sfruttando una sola palla break. Un altro tie-break vinto, il conto dice che nell’ultima ventina ne ha perso uno solo contro una versione di lusso di Carlos Alcaraz nella recente finale a Pechino. Jannik Sinner continua a salire di livello, anzi a mantenere un livello spaziale, battendo in due set (6-4; 7-6) negli ottavi di finale al Master 1000 di Shanghai l’americano Shelton.

È il 14esimo torneo in fila in cui il numero uno al mondo arriva almeno ai quarti di finale. Una continuità davvero impressionante, così come la qualità espressa nei momenti decisivi delle partite.

Anche se in sofferenza, Jannik quando conta alza i giri, gioca profondo, non sbaglia mai e vince. Come solo pochi altri campioni hanno mostrato di saper fare. Sembra essere nato per giocare i punti importanti delle partite. La fase finale della stagione che porta alle Atp Finals a Torino ora dovrebbe mettergli sulla strada a Shanghai prima il russo Medvedev, poi in semifinale, se i rispettivi pronostici saranno rispettati, nuovamente Carlos Alcaraz, mentre dall’altra parte del tabellone dovrebbe piazzarsi in finale Novak Djokovic e se non fosse il serbo, potrebbe esserci il tedesco Zverev.

Insomma, gli esami non finiscono mai ed è giusto così, essendo il primo giocatore al mondo per distacco. Una pressione che sembra non avvertire sulle spalle e sembra che Sinner abbia anche ammortizzato la questione doping, in attesa del giudizio del Tas, che potrebbe arrivare nella primavera del 2025.

A proposito della prima posizione mondiale, con i punti che sta guadagnando nel Master 1000 cinese – dove fu eliminato al secondo turno nel 2023 – il vantaggio in classifica di Sinner su Alcaraz è destinato a salire: sono circa 4000 punti di margine, il primato fino a fine 2024 è praticamente assicurato.

di Nicola Sellitti