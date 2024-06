Jannik Sinner vola in finale all’ATP 500 di Halle. Musetti finale ai Queen’s

Il termine fatica è ignoto a Jannik Sinner che si aggiudica la finale ATP500 ad Halle, in Germania.

Lorenzo Musetti conquista invece la finale al Queen’s, a Londra.

Il tennis italiano festeggia un super sabato sull’erba del circuito Atp e, a pochi giorni dall’inizio del torneo di Wimbledon, può sognare una splendida doppietta nell’avvicinamento ai Championships. Sinner festeggia il primo posto nel ranking, centrando la quarta finale di un 2024 ai limiti della perfezione. Il 22enne altoatesino insegue il quarto titolo dell’anno, confermandosi competitivo su ogni superficie.

“Questa finale vuol dire tantissimo per me, ho avuto tre partite dure per arrivarci. È la migliore preparazione per Wimbledon, so che poi avroò una settimana di riposo e questo è importante per me e per il mio corpo” ha raccontato Jannik Sinner subito dopo il faticoso ma vittorioso match contro il cinese Zhang.

Nel video, anche la scena più ironica della giornata: Sinner non è riuscito a contenere le risate quando un sonoro starnuto si è levato dal pubblico. Anche i più grandi, ridono.

di Margherita Medici