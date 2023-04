Sinner esorcizza Alcazar

La vittoria su Alcaraz a Miami non è solo la rivincita di Indian Wells, avvenuta due settimane prima. La sceneggiatura della gara persa da Jannik in California aveva raccontato di un potenziale crack – l’altoatesino – che vede ancora un grado di separazione tra la sua resa sul campo al massimo della forma e lo spagnolo, il predestinato (Alcaraz resta il predestinato), che sale di livello quando serve, sbaglia quasi mai i punti decisivi delle partite. E quindi, vince. Sotto questo aspetto Alcaraz somiglia davvero a Djokovic o Nadal, a scelta.

Invece in Florida si è assistito a un nuovo capitolo della sfida tra i due, che potrebbe essere lunga, anche sofferta per Sinner, ma non per forza perdente. Al momento sono 3-3 nei confronti diretti, con un paio di partite epiche nei tornei dello Slam: Jannik straordinario a Wimbledon, Carlos vincente allo US Open.

Per batterlo, Sinner deve giocare sempre al meglio, distribuendo il conto degli errori gratuiti sulle dita di una sola mano. Sennò, la strada è in salita, perché l’arsenale tecnico dello spagnolo resta più ricco. Anche stanotte ci sono stati momenti in cui Jannik sembrava perduto, tra i soliti crampi che gli provoca il clima umido e caldo, qualche errore a rete, qualche scelta discutibile, un paio di drop shot fuori dallo script della partita. Ma poi è venuto fuori, è emerso, ha vinto, con merito, anche con una certa prepotenza, una certa brutalità tecnica. Una sicurezza che fa pensare ad altro, a una dimensione nuova. Giocarsela alla pari da fenomeno a fenomeno: Sinner, 22 anni in estate, contro Carlos, 20 anni tra qualche giorno. Una rivalità meravigliosa, fatta di stima reciproca e stimoli in quantità industriale. Una rivalità che è tale se ci sono successi da ambo le parti. Jannik stavolta ha eseguito.

Ovviamente l’Italia del tennis sogna. Sia quella sveglia in notturna per la partita, sia quella che si è risvegliata, mano allo smartphone, per conoscere subito il risultato. E che ora ovviamente guarda alla finale contro il russo Medvedev, qualche anno in più e diversi successi in più rispetto a Jannik, geniaccio russo ma meno costante del martello Carlos. Che tornerà più forte ancora, furioso perché Nole Djokovic – assente nel tour americano per la mancata vaccinazione al Covid-19, requisito necessario per entrare negli Stati Uniti – si riprende la prima posizione mondiale. Jannik invece potrebbe avvicinarsi alla top five, se vincesse il torneo. Numero sei al mondo (ora è stabile al numero nove), con gran parte della stagione davanti per salire ancora. Per sognare ancora.

di Nicola Sellitti