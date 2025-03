Totti, il viaggio a Mosca e l’indignazione: “Non andare in Russia”

“L’imperatore (Francesco Totti, ndr.) sta arrivando nella terza Roma (ossia Mosca, ndr.)”. Questo quanto recita un cartellone apparso nella capitale russa dove l’8 aprile potrebbe andare “in trasferta” Totti. “Er Pupone” infatti in quella data dovrebbe andare a Mosca per partecipare, come ospite d’onore, all’International RB Award. Si tratta di un evento – con cadenza annuale – organizzato da uno dei principali organi di informazione russi dedicato allo sport e alle scommesse.

I cartelli apparsi a Mosca e la possibile “trasferta” di Totti in Russia hanno fatto immediatamente “scatenare” il web. Sono infatti numerose le polemiche. E l’indignazione di chi chiede all’ex capitano della Roma di non recarsi in quel Paese.

“Vergogna Totti” e “Che brutta fine” sono alcuni fra i commenti apparsi sul web in queste ore.

Totti e Mosca, le dichiarazioni di Andrea Massaroni, coordinatore romano di +Europa

“Apprendiamo con sorpresa e rammarico della possibile partecipazione di Francesco Totti a un evento di sport e scommesse sportive previsto ad aprile a Mosca” dichiara Andrea Massaroni, coordinatore romano di +Europa, che aggiunge: “Francesco rappresenta per Roma, per l’Italia e per milioni di persone nel mondo molto più di un grande campione sportivo: è simbolo di generosità, cuore e valori positivi. Per questo rivolgiamo a lui un appello sincero e affettuoso: Francesco, Roma ti ama per il tuo cuore e la tua generosità. Non permettere che siano associati a chi calpesta diritti umani e democrazia. Resta dalla parte giusta della storia”.

Massaroni prosegue: “Chiediamo dunque a Totti un gesto importante, coerente con la sua storia personale e con la sua immagine di uomo di sport e di pace: rinunciare pubblicamente a partecipare a questo evento, scegliendo così di testimoniare con chiarezza i valori di libertà e di rispetto per i diritti umani che sono patrimonio comune della nostra città, del nostro Paese e dell’Europa intera”.

di Filippo Messina