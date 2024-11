Troppo odio e negatività, LeBron James annuncia lo stop dai suoi social

“Lo sport è l’unica cosa che ancora unisce e non divide”, LeBron James stacca dai social in segno di protesta contro i media

Troppa negatività e troppo odio sui social network, soprattutto da parte dei media quando trattano argomenti sportivi. Per queste ragioni, il re del basket LeBron James ha annunciato il suo stop dai social, prima con un post su X – seguendo a ruota quanto dichiarato lo scorso 24 ottobre, sempre su X, dal suo storico socio dell’agenzia Klutch Sports, Rich Kleiman – e poi con una storia sul profilo Instagram.

In quello sfogo, Kleiman puntava il dito contro i media americani, accusandoli di strumentalizzare lo sport per lanciare campagne d’odio e negatività. Tutto l’opposto rispetto a quello che lo sport dovrebbe essere. Così, anche la stella dei Los Angeles Lakers ha deciso di staccare dai social e di lanciare un messaggio ai media: cambiate registro quando parlate di sport, perché è l’unica cosa che ancora unisce e non divide.

“Amen” cit.



Di Claudia Burgio