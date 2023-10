“Un campione in famiglia” con Panatta, Graziani, Cacciatori e Lucchetta

Al via da domani la prima edizione di “Un campione in famiglia”, iniziativa di Cattolica (Generali Italia) per promuovere, attraverso lo sport, uno stile di vita sano e attivo

Al via da domani la prima edizione di “Un campione in famiglia”, l’iniziativa lanciata da Cattolica (Generali Italia) per promuovere – attraverso lo sport – uno stile di vita sano e attivo. Otto gli appuntamenti previsti in giro per l’Italia. La prima tappa, domani 7 ottobre in Piazza Bra a Verona. Poi il 2 dicembre a Bari e a seguire Viterbo, Asti, Brescia, Reggio Emilia, Ancona e Catania. Un’occasione unica, in cui per la prima volta genitori, bambini, nonni e i campioni dello sport giocheranno insieme.

“Siamo molto contenti di essere al fianco di Cattolica e iniziare una nuova e emozionante avventura in giro per l’Italia incontrando tantissime famiglie che si ritroveranno per una mattinata di sport e di sano divertimento nelle più belle piazze italiane”, ha dichiarato la leggenda del tennis Adriano Panatta, durante la conferenza stampa dell’evento, tenutasi oggi presso la sede di Generali Italia in Piazza Tre Torri a Milano.

Presenti anche altre icone dello sport, come Francesco “Ciccio” Graziani, Maurizia Cacciatori e Andrea Lucchetta, che insieme al grande Panatta saranno presenti nel corso di questo tour itinerante lungo tutta la Penisola.

Testo di Filippo Messina

Servizio a cura di Claudia Burgio