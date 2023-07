Edwin van der Sar, ex portiere di Juventus e Manchester United, si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva in seguito a un’emorragia cerebrale

Sono ore di apprensione per Edwin van der Sar, 52enne olandese ex portiere di Juventus e Manchester United, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva in seguito a un’emorragia cerebrale. È “in condizioni stabili”.

Van der Sar è stato colpito da un’emorragia cerebrale mentre si trovava in vacanza in Croazia.