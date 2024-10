Avventure, sfide e divertimento

Se per l’uva il momento della vendemmia varia per lo più fra luglio e ottobre, nell’universo dei videogame è proprio la fine di ottobre uno dei periodi più densi di novità dell’anno, che porta a una vera e propria vendemmia videoludica.

Dall’uscita del primo episodio nel 1997, la saga di “Diablo” è diventata una pietra miliare dei videogiochi di ruolo action e “Diablo IV: Vessel of Hatred” è l’imperdibile espansione che si inserisce alla perfezione nel ricco mondo di “Diablo IV”, proseguendo i fasti di un dark fantasy cupo e appassionante con una trama in cui bisognerà contrastare le oscure macchinazioni del malvagio Mefisto. L’introduzione dell’inedita classe Spiritista (potenziata dalle ancestrali entità guardiane della giungla) nonché della lussureggiante regione di Nahantu contribuiscono – insieme ad altre aggiunte tra cui nuovi nemici, sfide e contenuti di endgame – a rendere ancor più suggestiva e coinvolgente l’atmosfera decadente e sinistra di questo magnifico gioco.

Ritornano le simpatiche Tartarughe Ninja nell’entusiasmante “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed”, frenetico action 3D a base di piattaforme e battaglie acrobatiche in grado di divertire grandi e piccini. Il titolo sfoggia lo stesso incantevole look cartoon del lungometraggio “Caos Mutante” uscito in sala nel 2023, a cui è peraltro collegato: spetterà alle eroiche tartarughe sgominare orde di creature mutanti che minacciano la sicurezza di New York. Dalle missioni principali ai duelli contro i boss, si perlustreranno la città e alcune delle location più iconiche del film, guadagnando esperienza con cui sbloccare nuove abilità. Inutile sottolineare come le partite siano ancora più spassose se giocate in modalità cooperativa con un amico.

“Enotria: The Last Song” è un meraviglioso gioco di ruolo action fantasy 3D sul genere souls-like a opera della talentuosa e italiana Jyamma Games, che combina il folklore fiabesco nostrano con le maschere – carnevalesche e della commedia dell’arte – e alcuni degli scenari più pittoreschi del Bel Paese, tra borghi medievali arroccati e splendide location in stile veneziano. In un mondo d’ispirazione rinascimentale, bloccato da un maleficio in una specie di eterna rappresentazione teatrale dove ognuno è prigioniero di un ruolo immutabile, si interpreterà un ribelle con la capacità di cambiare maschera e di conseguenza abilità e poteri. Fra esplorazioni e missioni, armi ed equipaggiamenti, combattimenti ed enigmi, le emozioni forti sono assicurate.

Galvanizzante e ipnotico, “Aaero 2” – sequel dell’acclamato videogame del 2017 – catapulta l’utente alla guida di un’astronave che sfreccia attraverso spettacolari paesaggi realizzati in un’affascinante estetica low-poly. Mentre si cavalcano strisce di energia luminosa al ritmo di trascinanti musiche elettroniche (firmate dagli artisti della famosa etichetta discografica indipendente Monstercat) e si sparano salve di missili contro i nemici alieni, non si può fare a meno di venire risucchiati in una sorta di tunnel zen che rapisce e conquista creando una perfetta fusione interattiva di immagini, luci e suoni. Come ciliegina sulla torta è presente l’opzione multiplayer locale e online a 2 partecipanti, sia in modalità cooperativa che competitiva.

“Nikoderiko: The Magical World” è un eccellente platform game ispirato ai classici degli anni Novanta che farà la felicità dei nostalgici e saprà piacevolmente sorprendere tutti gli altri. Nei panni di un’intrepida mangusta antropomorfa o della sua compagna (si potrà pure giocare in 2 contemporaneamente) si correrà e salterà lungo 7 fantastiche ambientazioni per salvare un’isola magica dal cattivone di turno. Da encomiare i cambi prospettici dalla visuale laterale a quella posta alle spalle del protagonista, che rendono i livelli dinamici e avvincenti. Fiore all’occhiello della produzione è la coloratissima e stupenda grafica cartoon che – dalle scenografie ai personaggi – rende ancor più brillante questo gioiello videoludico per tutta la famiglia.

di Piermarco Rosa