Ax-3 con Walter Villadei è sbarcata sulla Stazione Spaziale Internazionale

L’equipaggio della missione Ax-3 di Axiom Space, guidato dal pilota italiano, nonché colonnello dell’Aeronautica Militare, Walter Villadei e composto da: Michael Lopez-Alegria della NASA, dall’astronauta svedese della nuova classe dell’Agenzia Spaziale Europea, Marcus Wandt e dal primo astronauta turco Alper Gezeravci, è arrivato alla Stazione Spaziale Internazionale, intorno alle 13:20 (ore italiane).

Un viaggio nello spazio durato 36 ore, Ax-3 era infatti partita dalla base di Cape Canaveral, in Florida, lo scorso 18 gennaio a bordo della capsula Dragon Crew di Space X. Con l’arrivo dell’equipaggio inizia ufficialmente la prima missione europea interamente commerciale, che prevede 4 esperimenti scientifici sulla ISS, mentre altri verranno condotti a terra su campioni biologici prelevati dagli astronauti prima e dopo il volo.

L’Italia raggiunge così quota 6 esperimenti in totale (3 di biologia e biotecnologia, 2 di fisiologia umana e 1 di sviluppo della tecnologia), portando a 83 il numero complessivo delle attività di ricerca e sviluppo svolte in 25 anni di attività della Iss. 8 in tutto gli astronauti italiani che hanno partecipato in 14 diverse missioni.

