È ufficiale, Meta ha annunciato che Facebook e Instagram saranno a pagamento: 9,99 euro al mese su pc e 12,99 al mese su iOS e Android. Da quanto si apprende nel comunicato, la società americana ha deciso di “conformarsi alle normative europee in evoluzione”.

Gli abbonamenti saranno disponibili nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, oltre che in Svizzera. Meta ha poi precisato che a partire dal primo marzo 2024 agli account aggiuntivi di ciascun utente, verrà applicato un ulteriore costo di 6 euro al mese sulla versione web e di 8 euro al mese per l’accesso mobile. Un annuncio che ha avuto un rialzo sulle azioni del marchio con un +3,5% a inizio mercato e secondo un rumor, non ancora confermato da Meta, il piano per gli abbonamenti a pagamento potrebbe partire già dal 6 novembre.

Dunque, chi risiede nelle zone sopra citate potrà scegliere se continuare ad utilizzare gratuitamente Facebook e Instagram ma con annunci pubblicitari personalizzati oppure se iscriversi e non vedere più gli annunci, come spiega la stessa società americana: “Finché le persone sono abbonate, le loro informazioni non saranno utilizzare per le pubblicità”.

Meta ha inoltre precisato che: “Come altre aziende, continueremo a sostenere la necessità di un Internet supportato da annunci pubblicitari, anche con la nostra nuova offerta di abbonamenti. Ma rispettiamo lo spirito e lo scopo di queste normative europee in evoluzione e ci impegniamo a rispettarle”.

