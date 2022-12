I tesori nascosti negli scatoloni

Se in qualche scatolone avete un vecchio cellulare o una Playstation, potreste trovarvi tra le mani un oggetto richiestissimo dai collezionisti, disposti a pagare fino a migliaia di euro per oggetti vintage

Chi tra noi non ha un vecchio telefono cellulare dimenticato nel cassetto o una vetusta Playstation di fine anni Novanta? Attenzione, perché potrebbero valere anche decine di migliaia di euro. Nonostante la tecnologia sia progredita a passi da gigante negli ultimi decenni, alcuni dispositivi considerati vintage sono invece richiestissimi tra i collezionisti.

Per capire le dimensioni del fenomeno, la società britannica Ebuyer ha condotto una analisi sull’andamento dei prezzi al netto dell’inflazione, incrociando i risultati ottenuti con il valore aggiunto dato dalla richiesta degli appassionati che vogliono entrare in possesso di oggetti innovativi che hanno segnato la storia. A cominciare dalla fotocamera più iconica di tutti i tempi, la Polaroid, che ha permesso alle persone di riprodurre in modo facile e immediato istantanee della loro vita. È così attuale che a quasi 40 anni dalla presentazione ci sono ancora innumerevoli imitazioni. Nel 1977 costava circa 150mila lire. Oggi gli appassionati sono disposti a spendere sino a 300 euro per un modello originale e funzionante. A meno che non si tratti della versione 20×24: rarissima e richiestissima, chi avesse la fortuna di ritrovarla in qualche scatolone sappia che è valutata 130mila euro.

Come dimenticare poi quello che negli anni Ottanta era l’accessorio immancabile di ogni studente: il walkman. Fu la Sony a presentare il modello primo del suo genere in termini di semplicità e leggerezza, tanto che riuscì a venderne oltre 400 milioni nonostante il costo non proprio irrisorio che, se rapportato a oggi, ammonterebbe a 570 euro. I nostalgici sappiano però che l’investimento potrebbe essere ben ripagato: il modello Signature Series Walkman Digital Music Player recentemente è stato assegnato all’asta per 3.200 dollari.

Sempre la Sony è la creativa ideatrice di un oggetto ormai immancabile nelle case di tutti i ragazzini: la Playstation. Lanciata sul mercato per fare concorrenza alla console della Nintendo, il primo modello nel 1995 costava 299 dollari, circa 800 attuali: addirittura più della quinta versione attualmente sul mercato che è proposta a 499 dollari. Per conquistarsi una Playstation 1 in edizione limitata, celebrativa dei primi 10 milioni di pezzi venduti, un ignoto appassionato britannico ha pagato 9mila sterline. Una cifra importante ma pur sempre inferiore a quanto è stato speso per avere un Game Boy usato nella versione Pokemon Edition: 15mila dollari.

E per finire il Nokia 3310, il cellulare che ha reinventato il telefono trasformandolo anche in agenda, radio e aggregatore di giochi elettronici. Elogiato per l’affidabilità e la durata della batteria, è diventato un bestseller da oltre 126 milioni di pezzi. Messo in vendita a partire dal 1999, il suo costo al dettaglio era di 150 euro; proprio in virtù della sua enorme diffusione non ha alcun appeal sul mercato dell’usato ma, ricalcolando il prezzo tenendo conto dell’inflazione, oggi non potrebbe valere meno di 700 euro.

Di Stefano Caliciuri