Il magico pozzo dei desideri

Dalle più recenti uscite videoludiche fuoriescono titoli in grado di soddisfare i gusti più vari e tutte le aspettative in termini di sfida

Dalle più recenti uscite videoludiche fuoriescono titoli in grado di soddisfare i gusti più vari e tutte le aspettative in termini di sfida

Dalle più recenti uscite videoludiche fuoriescono titoli in grado di soddisfare i gusti più vari e tutte le aspettative in termini di sfida

Dalle più recenti uscite videoludiche fuoriescono titoli in grado di soddisfare i gusti più vari e tutte le aspettative in termini di sfida

Le più recenti uscite videoludiche dimostrano come dal pozzo dei desideri dell’intrattenimento digitale fuoriescano titoli in grado di soddisfare i gusti più vari e tutte le aspettative in termini di sfida: dai giochi di ruolo agli strategici, dall’azione d’ogni tipo fino all’horror.

Con lo stupendo gioco di ruolo giapponese “Visions of Mana”, nuovo episodio di una storica e acclamata saga fantasy, sarà possibile tuffarsi in un’incantevole fiaba per vivere un’epica e indimenticabile avventura con una trama emozionante (che riesce a mescolare alla perfezione umorismo e tragedia), avvincenti esplorazioni e frenetici duelli in tempo reale. Un giovane guerriero dovrà accompagnare in un arduo viaggio la sua amica d’infanzia e altri personaggi prescelti per raggiungere il mitico Albero del Mana affinché si sacrifichino così da rinvigorirlo per la sopravvivenza del mondo. Oltre alle numerose configurazioni di abilità e classi, sono da lodare la magnifica estetica 3D in stile anime e la suggestiva colonna sonora.

Grazie all’entusiasmante “Gundam Breaker 4” i fan dei robottoni andranno in brodo di giuggiole, ma per i collezionisti di modellini Gunpla (parola derivante proprio dalla crasi di Gundam e plastic) sarà addirittura come raggiungere il nirvana. Nel gioco sono infatti presenti più di 250 kit base – con tanto di confezioni originali – per assemblare il mech dei propri sogni e lanciarsi in un’ampia varietà di coinvolgenti missioni di combattimento. La libertà di personalizzazione ha dell’incredibile: sarà possibile pure modificare la grandezza di ogni parte del modello, oltre al colore e al tipo della vernice e alle decalcomanie da posizionare a piacere. Ciliegina sulla torta, l’opzione di creare diorami con scenari e posizioni diverse dei robot.

Chi predilige la tattica farà bene a non perdersi “Age of Mythology: Retold”, meraviglioso remake con grafica, musica e giocabilità migliorate dell’apprezzato strategico in tempo reale prodotto nel 2002 come spin-off della premiata serie di “Age of Empires”. Rispetto a questa è proprio l’introduzione di elementi fantastici della mitologia classica – come divinità, mostri leggendari e poteri magici – a fare la differenza, rappresentando il punto di forza del titolo. In aggiunta alle 50 missioni dell’appassionante campagna sarà possibile cimentarsi nella modalità libera in cui scegliere e guidare la propria civiltà (tra Greci, Egizi, Norreni e Atlantidei) attraverso 4 ere differenti o lanciarsi in battaglie contro il computer o altri giocatori.

Gli amanti del retrogaming e gli estimatori del genere metroidvania adoreranno l’eccellente “Castlevania Dominus Collection”, imperdibile raccolta dei 3 titoli del franchise di Castlevania usciti in origine su Nintendo DS (“Dawn of Sorrow”, “Portrait of Ruin” e “Order of Ecclesia”) oltre a “Haunted Castle” (coin-op del 1987) e alla sua inedita, splendida versione “Haunted Castle Revisited” creata per l’occasione. I 3 titoli DS sono stati adattati magnificamente, a partire dalle opzioni per visualizzare in contemporanea i due schermi della console portatile sui televisori moderni fino alle nuove opzioni di salvataggio rapido e riavvolgimento del gioco. Menzione di merito per i bonus, che vanno dai bozzetti ai manuali originali dei rispettivi titoli.

Cosa sarebbe l’estate senza un divertimento da brividi in salsa horror? A due anni dalla pubblicazione su pc, sbarca su console lo spaventoso “The Mortuary Assistant”, originale ed encomiabile (essendo il risultato del lavoro di un singolo sviluppatore) avventura con visuale in prima persona. Nei panni di una novella imbalsamatrice si inizierà il proprio apprendistato in un’impresa di pompe funebri dove arriveranno a manifestarsi agghiaccianti presenze demoniache. Bisognerà quindi esorcizzarle tramite rituali occulti mentre si sveleranno i misteri dell’intrigante trama che potrà culminare in diversi finali. Fiore all’occhiello è la perturbante atmosfera, che ha convinto un regista americano ad annunciare la trasposizione cinematografica del gioco.

di Piermarco Rosa