Immaginazione e fantascienza, universi alternativi

Se quella degli universi alternativi è solo una teoria di meccanica quantistica formulata nella seconda metà del secolo scorso, grazie ai videogame è possibile sperimentarla virtualmente in parecchie declinazioni, tutte all’insegna del divertimento e delle emozioni.

“System Shock” è l’imperdibile remake dell’omonimo cult dei giochi di ruolo sci-fi d’azione del 1994, con una nuova grafica HD dalle sfavillanti nuance neon nonché un sistema di controllo e interfaccia migliorati. In un lontano futuro ci si ritroverà nei panni di un hacker per fermare una temibile intelligenza artificiale che ha preso il controllo di una stazione spaziale, trasformandone gli occupanti in cyborg e mostruosi mutanti. Durante la perlustrazione dei labirintici livelli vi saranno ostacoli da superare, risorse ed equipaggiamenti da raccogliere e soprattutto nemici da annientare con un arsenale che va dal classico tubo contundente fino alle pistole laser e alle granate. Menzione di merito per le spettacolari sezioni di hacking nel cyberspazio.

Il meraviglioso “El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster” su Nintendo Switch ripropone in una veste aggiornata un coinvolgente mix tra platform in 2D e azione a base di combattimenti in 3D, distinguendosi per il suo stile visivo con influenze che spaziano dall’arte astratta al surrealismo e per la sua narrazione ispirata da testi biblici apocrifi. Accompagnati da un angelo che funge pure da narratore e mentore si dovranno sconfiggere 7 angeli caduti per impedire un diluvio apocalittico, mentre si percorrono scenari così mesmerizzanti da rendere il gioco un’opera d’arte interattiva. Degna d’encomio l’inclusione digitale di un romanzo da leggere dopo il finale e di una splendida galleria di illustrazioni.

Quando la strategia incontra i supereroi, l’encomiabile risultato è “Capes”, appassionante titolo tattico di combattimenti a turni dalla pregevole direzione artistica in stile fumetto con tanto di balloon per i dialoghi. Dopo aver creato la propria squadra di supereroi ci si lancerà in una serie di missioni per riconquistare una città oppressa da letali supercriminali, cimentandosi in emozionanti battaglie in cui saranno richieste doti di pianificazione e di gestione per sfruttare con efficacia i poteri di ciascuno dei propri personaggi per conseguire la vittoria. Progredendo nella storia si potranno sbloccare nuovi eroi e guadagnare utili punti di abilità con i quali migliorarne le caratteristiche.

Apprezzabile sia dai nostalgici sia dai giocatori delle nuove generazioni, l’ottimo “Wrath: Aeon of Ruin” è un grandioso omaggio agli sparatutto 3D degli anni Novanta con visuale in prima persona – realizzato proprio utilizzando una versione modificata dello stesso motore grafico di “Quake” – che presenta un’ammirevole estetica dal gusto retrò nel contesto di un’esperienza moderna e avvincente. In un oscuro universo fantasy si esploreranno intricate ambientazioni piene di pericoli e segreti come tetre foreste, caverne infestate e antiche rovine, servendosi di armi micidiali e potenti manufatti per combattere spaventosi mostri fino a eliminare i guardiani corrotti e ripristinare l’ordine.

Divertimento al cardiopalma assicurato in “The Land Beneath Us”, superbo roguelite tattico a turni – in cui a ogni mossa del giocatore sulla griglia di gioco ne consegue una degli avversari – ambientato in un peculiare connubio fra fantascienza e mitologia gallese. Nel ruolo di un’anima ridestatasi all’interno di un micidiale guerriero robotico si dovranno attraversare gli inferi, vincendo duelli e potenziandosi tramite varie reliquie per arrivare a sbaragliare i Signori dell’oltretomba. Ogni partita sarà diversa grazie alla generazione procedurale dei livelli, garantendo sorprese e sfide sempre nuove alle proprie capacità strategiche. Ciliegina sulla torta è la colorata e suggestiva grafica in pixel art.

di Piermarco Rosa