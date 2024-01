“L’AI è un moltiplicatore di opportunità”, parla Zucca di Google

« Google è un’azienda AI-first dal 2016 e investe da tempo sull’intelligenza artificiale : l’AI è infatti alla base di molti dei prodotti che miliardi di persone usano ogni giorno, come Google Maps, Google Lens (che utilizziamo per effettuare ricerche per immagini) o Google Translate» ci spiega Simone Zucca, Director Agency and Strategic Partnerships del colosso di Mountain View . Uno studio lungo e laborioso che, stando alle previsioni dell’azienda di Palo Alto nella Silicon Valley, potrebbe davvero cambiarci la vita in meglio: « Oggi l’intelligenza artificiale è una delle tecnologie più trasformative su cui l’umanità sta lavorando e possiamo dire di trovarci di fronte a una terza ondata di rivoluzione tecnologica, dopo l’avvento di Internet e quello dei dispositivi mobili» osserva Zucca.

L’intelligenza artificiale (AI) è ormai una realtà, tanto complessa e articolata da richiedere uno sforzo normativo europeo per provare a stabilire diritti e doveri di una tecnologia e delle sue applicazioni che di giorno in giorno aumentano il proprio potenziale. Per districarci nelle sue maglie strette, fra timori ed entusiasmi, non c’è miglior interlocutore di Google , il più grande colosso web al mondo che ha appena annunciato Gemini : il suo primo modello di intelligenza artificiale multimodale, capace cioè di comprendere e operare su diversi tipi di dati . Siano essi testuali o audiovisivi.

Come tutte le rivoluzioni, anche questa non è esente da dubbi e perplessità sulla sua accessibilità , sul rispetto della privacy e anche sui cambiamenti (o totali stravolgimenti) nel mondo del lavoro e dell’intera economia mondiale. Su quest’ultimo punto in particolare l’approccio di Google propende comprensibilmente verso un generale ottimismo. Non c’è colosso tech che non stia investendo somme enormi sull’intelligenza artificiale: «Se prendiamo come esempio le imprese, oggi l’AI rappresenta un moltiplicatore di opportunità grazie alla sua capacità di innovare i modelli di business lungo tutta la catena del valore . E le imprese sono fatte di persone, non di algoritmi».

Nell’immaginario collettivo, l’AI è oggi una fonte inesauribile di risposte e contenuti innovativi a fronte di pochissime domande. Esempio fra tutti è ChatGPT ma, come ci spiega Simone Zucca, «Ci sono altre applicazioni come l’analisi predittiva o il riconoscimento visivo e sonoro: diverse soluzioni che possono essere utili alle aziende e ai lavoratori, sempre in base ai propri obiettivi e alle attività svolte».