Robot ferisce un ingegnere di Tesla

La notizia esplosa l’altro giorno su diversi media poteva sembrare tratta da uno dei racconti di fantascienza di “I Robot” di Isac Asimov se non fosse stato un fatto realmente accaduto nel 2021 in Texas. Secondo quanto riportato dal Daily Mail Online, presso la Gigafactory di Austin targata Tesla, un robot progettato per afferrare e spostare parti di auto in alluminio appena fuso avrebbe ferito un ingegnere dopo averlo immobilizzato affondando i suoi artigli di metallo nella schiena e nel braccio. Solo l’intervento tempestivo di alcuni colleghi avrebbe evitato il peggio. L’incidente sarebbe emerso da un rapporto sugli infortuni del 2021 presentato alla contea di Travis e alle autorità di regolamentazione federali, esaminato da DailyMail.com nei giorni scorsi.

Non si è fatto attendere il commento di Elon Musk che su X ha commentato: “È davvero vergognoso che i media ripeschino un infortunio di due anni fa dovuto a un semplice braccio robotico industriale Kuka (presente in tutte le fabbriche) e insinuino che ora sia dovuto a Optimus”. Di fatto, una specifica che scagionerebbe l’”umanoide robotico concettuale” per scopi generici in fase di sviluppo da Tesla – da alcuni additato come responsabile – ma che non interviene sul fatto in sé, in ogni caso molto grave. L’incidente ha inevitabilmente aggiunto un capitolo al complesso tema di sicurezza in ambito robotico: nella sola fabbrica Tesla di Austin quasi un lavoratore su 21 è rimasto ferito sul lavoro nel 2022.

