Dal Giappone con mistero

Una delle categorie videoludiche più in voga fra la fine degli anni Ottanta e il decennio successivo era rappresentata dalle avventure grafiche, giunte alla ribalta mondiale grazie ai titoli della compianta LucasArts. In Asia andavano per la maggiore quelle con una maggior enfasi sulla narrazione più che sull’esplorazione o sulla risoluzione di enigmi, donde l’appellativo di visual novel, le cui tematiche dominanti erano il fantasy, il romance e l’horror. All’inizio del nuovo millennio si cominciava però a percepirne la china discendente a causa del continuo riciclo di idee e della scarsa innovazione nel gameplay. Fortunatamente per i videogiocatori, grazie alla giapponese Capcom – già rinomato colosso globale dell’industria del gaming – nel 2001 sarebbe stato pubblicato il primo episodio del franchise probabilmente più iconico nel panorama delle visual novel: la saga di Ace Attorney, che ne ha rivitalizzato le formule tradizionali con meccaniche innovative, personaggi indimenticabili e una narrazione coinvolgente incentrata sul peculiare genere del legal thriller. La trama principale della prima trilogia di Ace Attorney ruota attorno a Phoenix Wright, un giovane avvocato difensore che dovrà dimostrare l’innocenza dei suoi clienti in una serie di crimini – in gran parte omicidi – smascherando in tribunale i veri colpevoli, dopo aver raccolto ed esaminato le prove necessarie. Questa struttura ha introdotto nel genere una dinamica nuova: la tensione del processo, in cui bisogna smontare le tesi dell’accusa attraverso interrogatori incalzanti e improvvise rivelazioni, destreggiandosi fra osservazioni, deduzioni e soprattutto la capacità di cogliere le contraddizioni nelle testimonianze. Ogni caso giudiziario presenta un cast e una storia avvincente che si lega, intrecciandosi, alla narrazione generale.



Nonostante la drammaticità delle trame, uno degli aspetti più graditi della saga è il suo sottotesto umoristico, evidenziato da siparietti comici ed espressioni emotive esagerate tipiche dell’estetica manga dei personaggi. Questi ultimi risultano sempre ben caratterizzati, con personalità eccentriche e comportamenti bizzarri che rendono ogni processo memorabile. Phoenix Wright è il classico eroe riluttante che, pur partendo come avvocato inesperto, riesce a trionfare grazie alla determinazione e al senso di giustizia. Fra gli altri comprimari spicca il rivale Miles Edgeworth, che nel corso dei vari titoli della serie si evolve da pubblico ministero freddo e inflessibile a personaggio più complesso e riflessivo, diventando protagonista anche di due appassionanti spin-off ripubblicati di recente dell’imperdibile raccolta “Ace Attorney Investigations Collection” con grafica rimasterizzata in alta definizione e bonus come la galleria artistica, con illustrazioni, bozzetti e animazioni nonché gli arrangiamenti orchestrali delle musiche.

In seguito la saga compie un balzo in avanti di 7 anni e introduce come nuovo protagonista Apollo Justice, giovane legale che porta avanti l’eredità del suo mentore Phoenix risolvendo misteri ancora più intricati e pericolosi. A tal proposito è da segnalare l’eccellente raccolta “Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy” in cui, oltre al titolo che segna l’esordio di Apollo, sono inclusi i due successivi “Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies” e “Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice”, dove Phoenix ritorna come co-protagonista. Pure qui si potrà godere di una nuova veste in HD e tanti bonus artistici per la gioia dei fan. Sono poi da citare il crossover con il famoso Professor Layton e i 2 affascinanti spin-off ambientati fra il Giappone e l’Inghilterra del XIX secolo in cui si vestiranno i panni di un antenato di Phoenix interagendo con una versione originale del celeberrimo detective Sherlock Holmes.

Il plauso mondiale per la saga di Ace Attorney le ha permesso di varcare i confini del videogioco attraverso vari adattamenti tra manga, anime e persino spettacoli teatrali, dimostrando come una scrittura brillante riesca a elevare il medium videoludico ad apprezzata forma d’arte.



