Sport tutto da giocare

Quando si parla di sport nei videogame, si accendono i cuori di tutti i giocatori che amano le sfide e le competizioni sia con sé stessi che in compagnia per il piacere agonistico e l’impagabile soddisfazione donata da una sudata vittoria.

Arriva puntuale anche quest’anno lo spettacolare “Nba 2K25”, la migliore produzione videoludica disponibile della pallacanestro, dotata di una grafica superlativa per offrire un’impareggiabile esperienza che fa dell’autenticità il suo fiore all’occhiello. Grazie alla tecnologia di motion capture ProPlay – che utilizza l’intelligenza artificiale per acquisire le movenze degli atleti attraverso i filmati delle vere partite – sono state infatti introdotte più di 9mila nuove animazioni dal realismo stupefacente. Oltre alla possibilità di scegliere la propria squadra preferita dell’Nba e della Wnba è da menzionare la modalità carriera sia maschile che femminile in cui costruirsi una reputazione per scalare le classifiche mondiali.

Potenti bolidi lanciati in agguerrite competizioni fuoristrada sono protagonisti assoluti nell’emozionante “Monster Jam Showdown”, prodotto su licenza originale dall’italiana Milestone, eccellenza a livello mondiale per i racing game. Saranno presenti i truck più iconici del franchise, come El Toro Loco, Grave Digger e Megalodon, oltre alle decine che – insieme a più di un centinaio di livree – si potranno sbloccare e collezionare. Nelle varie modalità di gioco si percorreranno ambienti d’ogni tipo (dalle foreste del Colorado ai canyon della Death Valley, dai ghiacci dell’Alaska alle diverse arene di gara) rimanendo senza fiato per le acrobazie, fra salti e giravolte, che si potranno eseguire correndo per aggiudicarsi il podio.

Di recente il tennis si è reso ancor più popolare nel Belpaese grazie a Jannik Sinner che ci ha fatto sognare diventando il numero uno al mondo dell’Atp. E grazie all’avvincente “Tie Break: Official game of the Atp and Wta” sarà possibile impersonare o sfidare lui e altri campioni del calibro di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Roger Federer, Iga Swiatek, Coco Gauff e Maria Sharapova; giusto per citare alcuni degli oltre 120 professionisti su licenza ufficiale Atp e Wta ricreati digitalmente alla perfezione sia a livello estetico che nelle movenze e stile di gioco. Tra i Masters 1000, i tornei Wta 500 (senza escludere gli Atp/Wta 500 e 250) e quelli personalizzati, il divertimento è assicurato per tutti.

Gli appassionati di auto prestigiose avranno di che svagarsi con l’entusiasmante “Test Drive Unlimited Solar Crown”, gioco di corse in stile Mmo (cioè massive multiplayer online) ambientato nella suggestiva isola di Hong Kong. Proprio quest’ultima ruba la scena per merito della fedele riproduzione in scala 1:1, con 600 km di strade in 14 quartieri da esplorare, ricchi di adrenaliniche competizioni fra autostrade, vicoli, sentieri montani e spiagge. Creato il proprio avatar ci si ritroverà invischiati in una guerra ad alto numero di ottani tra due clan per il dominio delle strade, sfrecciando a tutta birra sulle fuoriserie più scattanti di una trentina di marchi come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes, McLaren e Jaguar.

Chi preferisce rilassarsi senza rinunciare allo stimolo della sfida farà bene a non perdersi “House of Golf 2”, ottimo minigolf 3D le cui 100 e passa buche sono disseminate in contesto domestico, tra i giocattoli della cameretta, i soprammobili del salone e gli utensili della cucina. I controlli risultano semplici e intuitivi, rendendo l’esperienza adatta ai giocatori di ogni età e abilità. Oltre a poter competere in partite da 4 partecipanti, si potranno collezionare diversi premi come medaglie o palline dai motivi più svariati. Da lodare l’originalità con cui sono creati i percorsi, mediante l’uso di oggetti quotidiani che fungono pure da ostacoli, spingendo così a pensare in modo creativo per far centro nel minor numero di tiri.

di Piermarco Rosa