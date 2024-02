Videogiochi e odissee fantastiche dalla Terra al cosmo

I videogiochi sono da sempre una forma d’arte capace di trasportare i giocatori in viaggi indimenticabili attraverso mondi più o meno fantastici e fino ai confini del cosmo

I videogiochi sono da sempre una forma d’arte capace di trasportare i giocatori in viaggi indimenticabili attraverso mondi più o meno fantastici e fino ai confini del cosmo, offrendo intrattenimento ed emozioni; a volte permettono pure l’esplorazione della mente stimolando la riflessione su temi sociali ed esistenziali.

È finalmente disponibile l’eccellente “Persona 3 Reload”, attesissimo remake del titolo che su Playstation 2 divenne dal 2006 una pietra miliare nel genere dei giochi di ruolo giapponesi, mescolando le classiche dinamiche da dungeon crawler con elementi di management relazionale inseriti in una trama dai toni maturi e dalle importanti tematiche come la depressione, il lutto, l’amicizia e il sacrificio. Nei panni di un liceale ci si unirà a un gruppo di studenti con la capacità di evocare potenti esseri soprannaturali per contrastare la minaccia di pericolose creature oscure in combattimenti strategici all’interno di un’enorme torre labirintica. Durante il giorno sarà invece possibile gestire la vita scolastica e le interazioni sociali collegate alla propria quotidianità. Menzione di merito per la spettacolare grafica, rifatta e arricchita rispetto all’originale.

In un futuro distopico in cui la galassia è infestata da letali razze aliene, si entrerà nella più imponente forza militare terrestre per debellarle nell’adrenalinico “Helldivers 2”, imperdibile sparatutto per PS5 e Pc con visuale in terza persona, giocabile da soli o – ancor meglio – in compagnia di altri 3 amici con cui formare un’affiatata squadra e lanciarsi in emozionanti missioni su diversi mondi dove completare obiettivi che vanno dalla distruzione delle basi nemiche alle operazioni tattiche in varie strutture. L’esito della guerra sarà determinato dalle prestazioni di tutti i giocatori, che verranno registrate variando così le percentuali di conquista dei pianeti. Totalmente personalizzabili sia il proprio avatar che il relativo equipaggiamento e l’arsenale da sfruttare in battaglia, compresa la propria astronave con la quale ordinare raid di bombardamenti nei momenti cruciali.

Un epico gioco di ruolo d’azione con una storia avvincente che narra di un amore al di là della morte è il biglietto da visita dello stupendo “Banishers: Ghosts of New Eden”, ambientato nel selvaggio Nord America di fine Seicento. I protagonisti sono una coppia di cacciatori di fantasmi, Antea e Red, uniti dall’amore e dalla missione di proteggere i viventi dalle entità soprannaturali. Purtroppo Antea viene ferita a morte durante una missione e si trasforma essa stessa in uno spettro. Per salvarla da questa tremenda condizione, Red dovrà decidere se anteporre il suo amore al giuramento della sua missione. La strana coppia si lancerà nell’esplorazione delle foreste di New Eden, completando differenti missioni in cui dovrà affrontare insidiosi duelli contro orrori spettrali e segnare sia il fato dei coloni che il proprio a seconda delle scelte compiute.

Giocare al magnifico “Ultros”, platform d’azione fantascientifico metroidvania in salsa rogue-like, non è soltanto coinvolgente: è pure una festa per i sensi a partire dalla vista, dato che l’estetica omaggia lo stile liberty e le illustrazioni di Moebius, il tutto in un tripudio psichedelico tanto da renderlo quasi un trip lisergico. Anche l’atmosferica colonna sonora – fra strumenti peruviani e amazzonici, sonorità sia elettroniche sia naturali e orchestrazioni classiche – non è da meno in termini di potenza suggestiva. Nel ruolo di un’esploratrice spaziale precipitata su un mastodontico utero biomeccanico fluttuante nel cosmo, bisognerà perlustrarne i recessi e svelarne i misteri, interagendo con i suoi bizzarri abitanti e la sua peculiare vegetazione, nonché combattendo mostruosità assortite. Un affascinante viaggio dal sapore ontologico alle radici della vita e dei suoi cicli karmici.

di Piermarco Rosa