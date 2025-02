Acerra, bimba uccisa da pitbull: casa ripulita prima del sopralluogo

L’avevamo già scritto nei giorni scorsi. Che ad Acerra, nella storia della bimba di nove mesi morta, c’era molto che non tornava. Ora si scopre che i familiari della bimba hanno ripulito l’appartamento prima del sopralluogo. Quando i medici legali sono entrati infatti non c’era traccia di sangue nell’appartamento dove, secondo la versione del padre, indagato per omicidio colposo, Giulia sarebbe stata azzannata e uccisa dal Pitbull che da 8 anni viveva con loro in quella casa.

Il padre, risultato positivo ai cannabinoidi, è stato nuovamente sentito. Quello che è certo è che le conclusioni che da molti sono state tratte in fretta e furia, e i processi mediatici celebrati poche ore dopo la morte della bambina, sono stati quanto meno troppo frettolosi. Perché c’è ancora molto, ma molto da capire su cosa, realmente, sia successo in quella casa.

Di Annalisa Grandi