Acerra, l’unica cosa certa è la straziante fine della piccola

Si continua a titolare bimba sbranata dal Pitbull ma più passano i giorni meno è chiaro cosa sia successo veramente ad Acerra, dove la piccola Giulia di nove mesi è morta alcune settimane fa. L’assenza di tracce ematiche nella bocca del cane, le diverse versioni fornite dal padre, e ora il ritrovamento del pigiamino della bimba in un cassonetto dei rifiuti.

Secondo quanto riportato da Tgr Campania gli inquirenti avrebbero trovato il pigiamino sporco di sangue della bimba in un cassonetto. Quindi il padre, prima di portarla in ospedale, l’avrebbe cambiata. E in effetti secondo alcune testimonianze anche lui, il padre, in ospedale ci sarebbe arrivato senza vestiti macchiati. Perché?

Cosa davvero è accaduto? Proseguono le indagini, il cellulare dell’uomo è stato sequestrato e intanto comunque restano tante domande e poche risposte su quello che è realmente successo quella sera.

Di Annalisa Grandi