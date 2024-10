Giustizia per Achille e Blanco, uccisi a Mazara del Vallo

Due giganti bianchi amati da tutti. Due cani di quartiere che a Mazara del Vallo tutti conoscevano. Una storia agghiacciante, quella di Achille e Blanco. Due nuvole bianche di pelo, due maremmani dolcissimi che da un mese erano spariti.

In tantissimi si erano mobilitati per cercarli. Ebbene sono stati trovati morti, seviziati e uccisi, in un campo. Un’atrocità che ha sconvolto l’intera cittadina, “siamo sconvolti” ha detto la presidente di ENPA di Mazara. Sui social è partito il tam tam perché sia fatta giustizia per loro. Verrà organizzata una manifestazione, il sindaco ha commentato: “Achille e Blanco non arrecavano alcun disturbo e anzi erano benvoluti dai cittadini.

Un atto del genere non è soltanto una barbarie contro due esseri indifesi, ma rappresenta anche un grave attacco ai principi su cui si fonda la nostra società: inclusione e rispetto. Non possiamo permettere che episodi di tale violenza restino impuniti”.

Due cani buonissimi, amati e coccolati da tanti, uccisi barbaramente e che nessuno riporterà in vita. Sperando che per una volta i responsabili vengano identificati, noi vogliamo mostrarvi Achille e Blanco da vivi. Per raccontare di come ancora oggi ci siano persone capaci di crudeltà abnormi ai danni di esseri indifesi. Indifesi come loro.

di Annalisa Grandi