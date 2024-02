Addio a Carlotta Dessì, morta a 35 anni la giornalista Mediaset

È morta all’età di 35 anni la giornalista Mediaset Carlotta Dessì, il ricordo della collega Annalisa Grandi. Carlotta vive e vivrà per sempre

Carlotta era una forza della natura. Coraggiosa, testarda, fiera del suo sangue sardo. Onesta, come pochi. Vera. Era un uragano di vita. Un uragano a cui la vita ha fatto il più brutto degli sgarbi. Carlotta Dessì era una collega, ma soprattutto un’amica. Una giovane donna che voleva disperatamente vivere. Che ha combattuto fino alla fine. Che non si è mai arresa. Neanche quando le forze la stavano abbandonando.

Carlotta vive, vivrà sempre in noi che le abbiamo voluto bene. In chi anche solo per pochi istanti ha sfiorato la sua vita. Perché Carlotta era così, la incontravi e ti entrava dentro. Carlotta non c’è più. Ma ci sarà sempre. Sempre.

di Annalisa Grandi