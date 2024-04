Terremoto Campi Flegrei, all’alba scossa di magnitudo 3.9

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 si è verificata oggi nell’area dei Campi Flegrei, intorno alle 5.44. Lo riferisce l’Ingv. L’epicentro, ad una profondità di 3 chilometri, si è verificato nel golfo tra Bacoli e Pozzuoli.

“È stata molto forte. L’abbiamo sentita tutti. Ed in tanti hanno avuto paura. Magnitudo 3.9. Ore 5:44. Con epicentro in mare, nel nostro golfo, davanti la costa di Bacoli. Voglio rassicurarvi, subito. Non registriamo danni a cose e persone. Abbiamo ben percepito una nuova scossa legata al bradisismo dei Campi Flegrei. Tra le più forti da quando stiamo rivivendo la recrudescenza del fenomeno sismico. Sono in contatto con l‘Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile Nazionale”. Ad affermarlo in un post su Facebook è il sindaco del comune di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione dopo la scossa di terremoto.

“Ho convocato il Centro Operativo Comunale e stiamo operando in sinergia con la Prefettura di Napoli. La situazione – rileva – è sotto monitoraggio costante. Mi rendo conto delle preoccupazioni. Ma vi invito a mantenere la calma. Vi terrò costantemente informati. Io sono a vostra completa disposizione, come sempre, insieme a tutta la struttura municipale”. “Viviamo nel Campi Flegrei. Dobbiamo imparare a convincerci. Vi sono vicino. Siamo al vostro fianco”, aggiunge il sindaco di Bacoli.

“La scossa di questa mattina è stata forte, 3.9 la magnitudo registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. Come accade in queste occasioni ci siamo attivati subito con i volontari della Protezione civile e la Polizia municipale. Al momento non si segnalano danni”, scrive quindi in un post su Facebook il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, dopo la scossa di terremoto. “Per eventuali segnalazioni potete utilizzare i numeri della Centrale Operativa della Polizia municipale: 081/8551891 e quelli della Protezione Civile: 081/18894400”, scrive il sindaco, dando indicazioni ai cittadini.

di Ruggero Fontana