Addio a Maria Giovanna Maglie

Si è spenta questa mattina all’età di 70 anni la giornalista Maria Giovanna Maglie. A darne il triste annuncio, su Twitter, Francesca Chaouqui: “Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre”.

Maglie è stata inviata in America Latina, per il quotidiano fondato da Gramsci, poi lasciò il giornale e passò in Rai, dove fu inviata per il Tg2 nel 1990 allo scoppio della Guerra del Golfo.

I problemi di salute per la giornalista sono apparsi lo scorso anno, quando fu ricoverata d’urgenza all’European hospital di Roma, poi un susseguirsi di complicazioni al cuore. La scorsa notte è stata ricoverata al San Camillo Forlanini di Roma dove è spirata questa mattina.