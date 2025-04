Addio al signor Panini. Morto il proprietario Aldo Hugo Sallustro

Nei giorni in cui il mondo piange la morte del Papa, c’è un altro argentino illustre che abbandona questo mondo terreno. E che merita un ricordo affettuoso per l’eredità che lascia a livello globale. Parliamo di Aldo Hugo Sallustro, scomparso oggi all’età di 75 anni e proprietario della Panini, il gruppo che aveva acquisito nel 2016 dopo averlo guidato per anni. Proprio grazie a lui e ai suoi plurimi interventi era stato possibile far tornare in mani italiane questa azienda. Fondata 64 anni fa a Modena, e che nel corso dei decenni era passata sotto la proprietà degli inglesi prima. E poi degli americani della Marvel. Un bentornato importante, dato che Panini è sempre stata un nostro fiore occhiello. Simbolo di un’italianità e di una generazione che non aveva bisogno di molto per divertirsi se non di una manciata di figurine.

Le figurine Panini hanno rappresentato un’epoca fatta di rituali semplici. Che cominciavano con gli scambi tra i banchi di scuola e continuavano poi la sera, attaccati alla cornetta di un telefono. Abitudini che ancora oggi – nonostante la concorrenza dei videogame – restano intatte. Ben lo sanno quei genitori costretti a fare il giro delle edicole alla ricerca delle carte Pokemon. Alcune delle quali – tra i collezionisti di vecchia data – hanno raggiunto quotazioni stellari.

Del resto, chi non ha mai stretto tra le mani, almeno una volta, una bustina di figurine marchiata Panini, conosciuta soprattutto per i suoi album dedicati al mondo del pallone editi in tutto il mondo? Un legame indissolubile con la palla da calcio che lo stesso Sallustro sentiva profondamente anche perché nipote dell’attaccante Attila Sallustro, giocatore e poi allenatore del Napoli negli anni ’20 e 30 .

Incredibile, quanti indelebili ricordi sia in grado di rievocare questo brand in ognuno di noi, aiutandoci a rituffarci in un passato fanciullesco fatto di giochi e spensieratezza. Non tutti i marchi sono uguali, altri restano più nel cuore per ragioni che non serve spiegare. Quindi grazie ancora signor Panini e buon viaggio.