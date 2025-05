Affitti, a Milano quelli più cari in Europa

Il nuovo report elaborato da Scenari Immobiliari (l’istituto di ricerca specializzato nel real estate) insieme all’agenzia Abitare Co. mette definitivamente nero su bianco un dato che sembra incredibile ma che già in molti sospettavano: Milano risulta essere la città con gli affitti più cari d’Europa. I numeri ci rivelano un qualcosa di profondamente sbagliato nelle dinamiche del mercato meneghino, visto che abitare in affitto in questa città (al di là delle enormi opportunità sul fronte lavorativo che offre) costa di più che in capitali come Londra, Parigi, Madrid oppure Berlino.

La media di un affitto a Milano si attesta infatti sui 2.090 euro, una cifra astronomica se si pensa anche alla media degli stipendi in Italia, che in questo resta fanalino di coda nella classifica del Vecchio Continente. Lo scorso anno lo stesso identico dato si fermava a 1.980 euro (+5,6%). Nei casi delle compravendite, invece, il prezzo medio al metro quadro è oggi di 5.500 euro, con picchi di 10-12mila euro quando ci si sposta verso il centro.

Questi numeri sono spinti dall’elevato turn over di persone che sognano di vivere a Milano ma poi decidono di lasciarla, deluse dalle aspettative disattese (complice il caro vita). Nel frattempo chi ci guadagna sono i proprietari di immobili che di colpe, a dire il vero, non ne hanno. Seguono banalmente la legge della domanda e dell’offerta. Il problema semmai è un altro: che in Italia sia soltanto Milano a offrire certe opportunità.

Di Ilaria Cuzzolin