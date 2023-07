Il presidente egiziano Abdel Fatah Al-Sisi ha concesso la grazia al ricercatore italiano Patrick Zaki. Esattamente ieri era stato condannato a tre anni di reclusione, di cui quasi due già scontati, per aver denunciato la discriminazione dei cristiani. Un verdetto che ha spinto diversi esponenti dei diritti umani ad abbandonare il «dialogo nazionale» lanciato dal governo per dare voce a tutti.

Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, commenta la notizia come “una grande gioia per Bologna. Spero significhi abbracciarlo presto e riaverlo in città. Bisogna ringraziare anche tutti gli attivisti che si sono spesi per Patrick Zaki, Amnesty, il rettore, la professoressa Rita Monticelli, i governi che si sono succeduti e anche l’ultimo governo, che ha dialogato con l’Egitto. Per ora mi fermo qui, attendiamo altre notizie e speriamo che Patrick possa lasciare il Paese per averlo qui“.