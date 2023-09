Alatri, schianto in diretta social: feriti madre e bimbi

Non è bastato quello che è accaduto a inizio estate, la tragedia del bambino morto travolto dall’auto degli youtuber impegnati in una folle sfida social. Un altro incidente, ad Alatri, e ancora i social.

Un 30enne che fa una diretta Facebook mentre guida, e travolge un’auto con una mamma e i suoi due figli. La bambina è ricoverata in gravi condizioni. E la cosa più sconcertante è che l’uomo ai carabinieri ha cercato di negare di essere impegnato in una diretta Facebook. Quando c’è un video a dimostrarlo. Ma soprattutto, quando ci sono tre persone finite in ospedale a causa sua.

Della degenerazione di questa ossessione di filmarsi abbiamo parlato molte volte. E purtroppo, evidentemente, nulla sta cambiando. Nelle coscienze, innanzitutto. Tutto per un pugno di like.

Di Annalisa Grandi