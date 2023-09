Alessia Pifferi che chiede al giudice di “non sgridarla”

Il modo in cui questa mamma percepisse la figlia come una sorta di ostacolo, per vivere la propria vita. Un ostacolo per vivere la sua ossessione per gli uomini. Ed è la stessa sensazione che ritroviamo, forte, ora che questa madre è comparsa in aula . A raccontare come avesse lasciato la figlia da sola già altre volte. Come, parole sue, «pensavo che il latte le bastasse». Come in fondo se, ancora oggi, quello che conta per questa donna fosse giustificare se stessa. Come se la morte atroce della sua bambina fosse un dettaglio sullo sfondo.