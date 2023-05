Allarme maltempo in Emilia Romagna: dalla scorsa notte non smette di piovere nella regione e prosegue l’allerta per i fiumi in piena, alcuni già esondati. Situazione particolarmente critica nelle province di Ravenna e Bologna. Questa mattina alcune linee ferroviarie sono state sospese in via precauzionale, chiuse le scuole nei comuni di Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella.

A meno di 24 ore dall’allarme maltempo è già stata registrata la prima vittima: si tratta di un uomo di 80 anni, morto a Castel Bolognese (Ravenna), travolto dalle acque del Senio esondato. A Fontanelice (Bologna) un’abitazione è crollata a causa di uno smottamento, si teme possa esserci un’altra vittima.

Tante le strade allagate in provincia di Bologna. Nel Ravennate sono oltre 250 gli evacuati, altri 60 residenti sono stati evacuati nella notte a Conselice – dopo la rottura del Sillaro – sgomberate un centinaio di persone a Biancanigo di Castel Bolognese.

Attualmente la Prefettura e i centri operativi comunali stanno monitorando la situazione. Continuano senza sosta gli interventi dei vigili del fuoco, presenti sul territorio anche i presidi dei volontari della protezione civile e l’esercito.