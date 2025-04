Allerta meteo, maltempo in tutta Italia -IL VIDEO

Allerta meteo, maltempo in tutta Italia. La Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa per rischio idrogeologico in Piemonte, dove si stanno già registrando smottamenti e allagamenti. Allerta arancione su Valle d’Aosta, Lombardia e Sardegna; allerta gialla su Lazio, Provincia Autonoma di Trento e settori di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia- Romagna, Liguria e Toscana.



Circa 30 persone sono state evacuate dalle loro case, a causa di due frane dovute alle forti piogge nel Verbano-Cusio-Ossola. Chiusa la tratta ferroviaria per la Svizzera tra Varzo e Domodossola. Così come la stazione ferroviaria di Biella. A causa delle incessanti piogge, la Provincia ha chiuso diverse strade a Mongrando, Netro, Tollegno, la Pray-Brusnengo e la provinciale 419 della Serra. Dalla mezzanotte di ieri sono stati più di 300 gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutto il Piemonte per il maltempo, la maggior parte di questi nelle province di Torino, Biella e Verbania Cusio Ossola.



Previste piogge intense fino alle ore 13-14 di oggi. “Ci attendono ancora 3-4 ore di forte criticità, ma al momento non ci sono feriti o problemi di incolumità alle persone. Speriamo continui così. Ci aspettiamo che l’emergenza possa rientrare nel primo pomeriggio”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto questa mattina nell’aula del Consiglio regionale per fare il punto sulla situazione del maltempo.



Ieri sera, a Sandigliano, un treno è rimasto bloccato per il maltempo con 250 persone a bordo che rientravano a Biella. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ed è stato necessario anche l’intervento del 118 con un’autoambulanza. Per fortuna non sono stati registrati feriti.



Un’ondata di maltempo che si sta abbattendo su tutto in Nord Italia. Diramata l’allerta gialla a Milano, dove diversi alberi sono caduti per il forte vento. Le raffiche hanno raggiunto 67 km/h. Il Comune del capoluogo lombardo invita tutti i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi, Lambro e Seveso.



In Valle d’Aosta alcuni torrenti secondari sono esondati, tanto che il presidente della Regione ha disposto la chiusura di diverse strade regionali.



